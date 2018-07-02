YSK Başkanı'ndan 'itiraz' açıklaması
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimlere yönelik itirazların Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar süreceğini söyledi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarına yönelik soruları yanıtladı.
İl ve ilçe seçim kurullarına itiraz süreçlerinin tamamlandığının hatırlatılması üzerine Başkan Güven, "Bize de Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar itiraz süresi var. Gelen itirazlara bakacağız." diye konuştu.
Kesin seçim sonuçlarının erken açıklanıp açıklanmayacağının sorulması üzerine Sadi Güven, "Çarşamba günü 17.00'ye kadar bize itiraz süresi var" ifadesini tekrarladı.
NTV
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