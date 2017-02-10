YSK Başkanı'ndan referandum açıklaması
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Anayasa referandumu bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Karar üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven'den açıklama geldi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa Değişikliği için verdiği onayın ardından konuştu. Güven, "Onay, Resmi Gazete'de yayımlanınca açıklama yapacağım" dedi.
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