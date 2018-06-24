YSK Başkanı'ndan Suruç açıklaması
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 1043 numaralı sandıkta 'blok oy' kullanıldığı, iki okulda da sandık görevlilerinin darp edildiği iddiası ile ilgili açıklama yaptı.
YSK Başkanı Sadi Güven yaptığı açıklamada, "Suruç'taki bazı sandıklara yönelik asayişle ilgili iddialar konusunda, idari ve adli işlem için gerekli girişimlerde bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.
İddiaya göre Suruç'taki GAP Anadolu Lisesi'ndeki sandık görevlileri kimliği belirsiz kişilerce darp edildi. Okulda bulunan 1043 nolu sandıkta ise toplu oy kullanıldığı öne sürüldü. Blok oyların kullanıldığı iddia edilen sandığa ait fotoğraf ve görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Öte yandan merkez Haliliye ilçesinin Uluhan Mahallesi'nde de İmam Hatip Ortaokulu'nda darp edildiğini belirten CHP'li sandık görevlileri jandarmaya giderek şikayetçi oldu.
NTV
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