YSK Başkanı sayı açıkladı
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, yaptığı açıklamada yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oylarla ilgili bilgi verdi ve seçmen sayısını 1 milyon 227 bin olarak duyurdu.
YSK Başkanı Sadi Güven, "Yurt dışında ve gümrüklerde an itibarıyla oy kullanan seçmen sayımız 1 milyon 227 bin 931. Bugün ve yarın bu rakam daha da artar. Daha önce ilçelerden gelen sayıları dikkate alarak 144 bin olarak açıkladık. Ancak o zaman sandıklardaki seçmen listeleri, sayıları tam belli değildi, şimdi rakam netleşti. Bu seçimde bu şekilde taşınan seçmen sayısı 120 bin 724. Mahalledeki sandık sonuç tutanağının Türkiye geneline yansımasına kadar tüm süreci sonuçları tarayarak, YSK'ya geldiği anda eş zamanlı siyasi partilere gönderiyoruz. Dünyada ilk kez biz yapıyoruz, şeffaflık adına bunu dünyada ilk yapan belki biziz ve çok güvenli bir seçim yaptığımıza inanıyorum' dedi.
HÜRRİYET
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