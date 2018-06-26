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YSK Başkanı: Sisteme girilmeyen sandık yok

YSK Başkanı: Sisteme girilmeyen sandık yok.16676
  • Giriş : 26.06.2018 / 15:17:00

YSK Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran seçimleri hakkında açıklama yaptı.

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri hakkında açıklama yaptı ve sisteme girilmeye hiçbir sandık olmadığını belirtti.

Güven, "Yurt içi ve yurt dışı sonuçları yüzde 100 olarak sisteme işledik ve tüm siyasi partilerle paylaştık. Türkiye'de yurt içinde, yurt dışında ve gümrüklerde açılmamış, sisteme girilmemiş hiçbir sandık sonucu yoktur” dedi.

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