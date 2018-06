YSK Başkanı: Ümidimiz 24 saatte açıklamak

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için sandık başına gidiyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, oyların 24 saat içinde sayılıp, açıklanmasını istediklerini belirtti.Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, herkesin oyunu vermesini tavsiye ederek, "İnşallah akşam da sağlıklı bir şekilde sonuçları açıklarız. Geçen seçimlerde aşağı yukarı saat 23.00 civarında açıkladık. Yine ümidimiz saat 24.00'ten önce açıklamak" diye konuştu.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Türkiye'de yarın yapılacak seçim için 60 ülkedeki 123 temsilcilikte kullanılan ve tamamı Türkiye'ye getirilen oyların saklandığı ATO Kongre Merkezi'nde incelemelerde bulundu.YSK Başkanı Güven'in incelemeleri sırasında, gözlemci sıfatıyla Türkiye'de bulanan Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gözlemcileri de ATO Kongre Merkezi'ne geldi.YSK Başkanı Güven, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Hindistan, Pakistan'dan gelen gözlemcilerin oluşturduğu gözelmecilere seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi.Şangay İşbirliği Örgütü gözlemcilerine, kongre merkezinde oyların saklandığı alanları, yarın oyların sayımının yapılacağı alanları ve oyların sisteme girileceği bilgisayar alanlarını gezdirdi ve yapılacak işlemleri anlattı.Gözlemcilerin sorularını da yanıtlayan Güven, yurt dışı oylarının sayılacağı bu alanda 7 bine yakın kişinin görev yapacağını, buradaki oyların Türkiye genelindeki oylarla aynı anda sayılacağını kaydetti. Güven, son derece şeffaf ve güvenli bir seçim yapıldığını söyledi.Güven, incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.YSK olarak seçime hazır olduklarını, tüm ekiplerle her türlü çalışmayı tamamladıklarını bildiren Güven, ATO Kongre Merkezi'nde, yurt dışından gelen oyların 5 asma kilidin olduğu depoda saklandığını belirtti.Dünyada 60 ülke, 123 temsilcilikten gelen oyların yarın sabah itibarıyla siyasi parti temsilcileriyle tasnifinin yapılcağını anlatan Güven, görev yapacak tahmini 7-8 bin kişiyle, müşahitlerin bulunduğu salonda sayımların yapılacağını ifade etti.Güven, yurt dışı oyların da Türkiye'deki sandıklarla saat 17.00 itibarıyla açılacağını hatırlatarak, "Burada ve tüm Türkiye'de gerekli her türlü güvenlik tedbirleri alınmış durumda." dedi.Elektrik kesintilerinin her seçim döneminde gündeme getirildiğini aktaran Güven, bununla ilgili de tedbirlerin alındığını bildirdi. Güven, "İlçe seçim kurullarında enerjiyle ilgilenen kurumlar teyakkuz halinde olacaklar. Hem de elektrik kesintilerine karşı jeneratörlerimiz hazır olacak. Kazasız, belasız bir seçim diliyorum." diye konuştu.Başkan Güven, yarının demokrasi adına önemli bir gün olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:"Seçimle ilgili her türlü çalışmayı tamamladık. Halkıma sükunet tavsiye ediyorum. Sandıkların başında siyasi partilerin temsilcilerinin bulunması gerekir. Onların tutmuş olduğu tutanaklar taranmak suretiyle YSK'ye geldiği anda biz aynı zamanda siyasi partilere de bu tutanakları, sonuçları gönderiyoruz. YSK'nin yapmış olduğu iş bu oyları saymak değil. Siyasi parti temsilcilerinin çoğunlukta olduğu sandık kurullarının saymış olduğu oyları alt alta toplamak suretiyle ki bunu da bilgisayarlar topluyor, sonuçları vatandaşlarımıza açıklamak. YSK'nin yapmış olduğu iş bu. Bir de herhangi bir itiraz gelirse bununla ilgili karar vermek. O nedenle vatandaşlarımızın seçimi takip etmeleri gereken yer sandıkların başıdır. Siyasi partilerimiz burada olsunlar. Sükunet olmalıdır, aksi sıkıntılara sebebiyet verir."Başkan Güven, seçimleri 48-49 ülkeden 500'e aşkın gözlemcinin izleyeceğini bildirdi.Seçimi, gözlemcilerin yanı sıra müşahitler, siyasi partilerin de izleyeceğini anlatan Güven, "Sağlıklı bir seçim olacağını düşünüyorum. Siyasi parti temsilcilerine ve kendi sandık kurulu başkanlarımıza gerekli eğitimleri verdik. Bütün uyarımızı gönderdik." şeklinde konuştu.Seçim günü sandık kurulları başkanlarına sabahtan akşama kadar ne yapacaklarına, oy torbalarını ilçe seçim kuruluna teslim edinceye kadarki geçecek süreçte neler yapmaları gerektiğine ilişkin bilgilerin olduğu listeleri verdiklerini de anlatan Güven, "Okumalarında fayda var. Onun dışında sandık kurulu başkanlarına, bugünden başladık, ne yapacaklarını belirten mesajlar gönderdik. Bizden gelen mesajlara baksınlar. Tereddüt ettiklerinde bizim sitemizde de aynıları yayınlanıyor. Oradan da takip etme, kontrol etme imkanları var." dedi.Vatandaşlara da ç Ağrı yapan Güven, vatandaşların oy kullanmaya giderken yanlarında nüfus cüzdanları, kimlik kartlarını bulundurmalarını istedi.Sadi Güven, herkesin oyunu vermesini tavsiye ederek, "İnşallah akşam da sağlıklı bir şekilde sonuçları açıklarız. Geçen seçimlerde aşağı yukarı saat 23.00 civarında açıkladık. Yine ümidimiz saat 24.00'ten önce açıklamak." bilgilerini paylaştı.YSK'ye gelen sandık sonuç tutanaklarının aynı anda siyasi partilere de gönderildiğini yineleyen Güven, şunları kaydetti:"Türkiye'de vatandaşlarımız şunu bilsin, biraz önce söyledim, hep söylüyorum ancak kamuoyunun çok bu konuda bilgisi olmadığını görünce de üzülüyorum. Dünyada sandık sonuçlarını tarayarak, sonuçları sisteme giren, aynı taranan sonuçları siyasi partilerle eş zamanlı olarak, aynı anda (bana ne zaman geliyorsa CHP 'de o zaman gidiyor, AK Parti 'ye, MHP 'ye de o zaman gidiyor) paylaşan, bırakın onu 2014'ten bu yana siyasi partilerin dışında 81 milyon vatandaşımızın incelemesine açık tutan tek ülkeyiz. Vatandaşlarımız kendi mahallesinde, kendi arkadaşlarının hatta kendilerinin tutmuş olduğu sandık sonuç tutanaklarının ilçe birleşmesinde doğru girip girilmediğini, il birleştirmesinde doğru girip girmediğini inceleme hakkına sahip. 2014'ten bu yana bir tane sandık sonucunun bile değiştirildiği itirazı gelmedi. Sistem çok güvenli. Mükerrer seçmen kesinlikle yok. O nedenle vatandaşlarımızın sakin, sessiz olmalarını diliyorum. Hakkı olanlar sandığın başında olsunlar, iş ve işlemleri takip etsinler."NTV