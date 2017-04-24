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YSK, CHP'nin teklifini reddetti!

YSK, CHP'nin teklifini reddetti!.11631
  • Giriş : 24.04.2017 / 17:55:00
  • Güncelleme : 24.04.2017 / 17:56:38

Yüksek Seçim Kurulu, CHP'nin Danıştay süreci teklifini reddetti.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP'nin 'Danıştay süreci' teklifini reddetti. CHP'nin teklifi hakkında görüş bildiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, YSK'nın kararları hakkında Danıştay ve Anayasa Mahkemesi başvurulamayacağını belirtmişti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP’nin Danıştay’a yaptığı başvurunun kararının beklenmesine yönelik öneriyi reddetti. CHP, 16 Nisan’daki referandumda YSK’nın verdiği “mühürsüz pusula ve oyların da geçerli sayılmasına” yönelik kararı Danıştay’a taşımıştı. CHP, YSK’dan kesin sonuçların açıklanması için Danıştay’ın vereceği kararın beklenmesini talep etmişti. YSK, Danıştay’ın kararını beklemeden kesin sonuçları açıklayacağını bildirdi.

 

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