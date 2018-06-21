YSK'da elektrik kesintisi için önlem
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamasında herhangi bir elektrik kesintisinin yaşanmaması için önlem alındığını bildirdi.
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), Mithatpaşa Caddesi'ndeki başkanlık binasında, seçim öncesi ve seçim sırasında olası elektrik kesintilerine karşı ekstra tedbirlerin alınması gündeme geldi.
Bu kapsamda, YSK Başkanlığı binasında bulunan jeneratöre ek olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ekiplerince yeni jeneratör kuruldu.
Seçim gecesi elektrik kesintisine karşı YSK'nın mevcut jeneratörü devreye girecek, bunun çalışmaması halinde ise yeni kurulan jeneratör çalışacak.
Bu arada oy sayımı yapılacak merkezler için de benzer tedbirler uygulamaya alınacak.
NTV
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