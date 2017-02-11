Referandum tarihi resmen açıklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan teklif için YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama geldi. Referandumun 16 Nisan 2017'de yapılacağı bildirildi.
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Referandum sürecinde flaş gelişme
Erdoğan'ın onayladığı Anayasa değişikliği kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.
81 ilde 'huzur operasyonu'
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin El Bab ilçe merkezine girerken çekilen fotoğrafları paylaşıldı.
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