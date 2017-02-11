Facebook Twitter Rss

Referandum tarihi resmen açıklandı

Referandum tarihi resmen açıklandı.18627
  • Giriş : 11.02.2017 / 13:01:00
  • Güncelleme : 11.02.2017 / 13:01:47

Yüksek Seçim Kurulu'ndan YSK), referandum ile ilgili açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan teklif için YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama geldi. Referandumun 16 Nisan 2017'de yapılacağı bildirildi.

21 polis ByLock'tan tutuklandı!

6,5 şiddetinde deprem: 15 kişi can verdi

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Referandum sürecinde flaş gelişme

Referandum sürecinde flaş gelişme

Erdoğan'ın onayladığı Anayasa değişikliği kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.

81 ilde 'huzur operasyonu'

81 ilde 'huzur operasyonu'

Türkiye genelinde İçişleri Bakanı Soylu'nun yönettiği bir 'huzur uygulaması' yapılıyor.

 

El Bab'a böyle girildi

El Bab'a böyle girildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin El Bab ilçe merkezine girerken çekilen fotoğrafları paylaşıldı.

İşte yeni KHK'daki kararlar

İşte yeni KHK'daki kararlar

Yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

Erdoğan, Trump'la El Bab'ı görüştü!

Erdoğan, Trump'la El Bab'ı görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

TSK açıkladı! Ele geçirildi

TSK açıkladı! Ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'den El Bab operasyonu ile ilgili açıklama geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya