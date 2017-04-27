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YSK'dan flaş açıklama

YSK'dan flaş açıklama.20938
  • Giriş : 27.04.2017 / 19:38:00
  • Güncelleme : 27.04.2017 / 19:46:21

Yüksek Seçim Kurulu'ndan flaş bir açıklama geldi. Seçim sonuçlarına ilişkin "tam hukuksuzluk yaşanmadı" denildi.

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Yüksek Seçim Kurulu,ret kararı için  'tam kanunsuzluk koşulları oluşmadı, sandık kurulunun hatasıyla seçmenin oyu yok sayılamaz' açıklamasını yaptı.

VATAN PARTİSİNİN İTİRAZINA VERİLEN CEVAP

HDP'NİN İTİRAZINA VERİLEN CEVAP

CHP'NİN İTİRAZINA VERİLEN CEVAP

NE OLMUŞTU?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), tam kanunsuzluk nedeniyle halk oylamasının iptaline ilişkin tüm partilerin başvurularını reddetmiş. Karar, 10 üyenin ret, bir üyenin kabulüyle oy çokluğu ile verilmişti.

Karar nihai karar olma özelliği taşıdığı için daha yüksek mahkemelere götürülemiyor.

CHP BAŞVURU YAPMIŞTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, referandumun iptal edilmesi için YSK'ya başvurmuştu. CHP'li Bülent Tezcan, iptal başvurusunun ardından yaptığı açıklamada, "Baskı ve tehditle alınamayan sonuç YSK devreye sokularak alınmaya çalışılmıştır. Bu seçim meşruiyeti olmayan bir mühürsüz seçimdir" demişti.

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