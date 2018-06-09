YSK'dan flaş Demirtaş kararı!
Yüksek Seçim Kurulu, Halkların Demokratik Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklama yaptı ve propaganda konuşmasının tutuklu bulunduğu cezaevinde çekilmesine karar verdi.
HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yapması gereken 10 dakikalık iki propaganda konuşmasıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu kararını verdi.
Yüksek Seçim Kurulu, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın TRT'de yapması gereken 10'ar dakikalık iki propaganda konuşmasının, tutuklu bulunduğu Edirne Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çekilmesine karar verdi.
NTV
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