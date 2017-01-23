YSK'dan flaş referandum açıklaması
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama ile kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Anayasa değişikliği için referandum ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'den açıklama geldi.
YSK Başkanı Güven, YSK binasına gelişinde referandum tarihi ile ilgili basın mensuplarının sorusunu cevapladı. Güven, "Tarih belli olsun sonra konuşuruz. Tarih henüz belli değil bizim hazırlıklarımız devam ediyor. Ne zaman yayınlanacağı benim yetkimde değil. Belirlenince bir tarih belirleyeceğiz" karşılığını verdi.
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