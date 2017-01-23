Facebook Twitter Rss

YSK'dan flaş referandum açıklaması

YSK'dan flaş referandum açıklaması.18627
  • Giriş : 23.01.2017 / 10:18:00

Yüksek Seçim Kurulu'ndan referanduma ilişkin önemli bir açıklama geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylama ile kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Anayasa değişikliği için referandum ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven'den açıklama geldi.

YSK Başkanı Güven, YSK binasına gelişinde referandum tarihi ile ilgili basın mensuplarının sorusunu cevapladı. Güven, "Tarih belli olsun sonra konuşuruz. Tarih henüz belli değil bizim hazırlıklarımız devam ediyor. Ne zaman yayınlanacağı benim yetkimde değil. Belirlenince bir tarih belirleyeceğiz" karşılığını verdi.

Özal'ın yaptırdığı bina icradan satılık

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Özal'ın yaptırdığı bina icradan satılık

Özal'ın yaptırdığı bina icradan satılık

Özal'ın bizzat yaptırdığı Demokrat Parti'nin genel merkez binası satılıyor.

Fırat Kalkanı'nda flaş gelişme

Fırat Kalkanı'nda flaş gelişme

Fırat Kalkanı Harekatı hakkında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi.

 

Şırnak'ta patlama: 2 çocuk yaralandı

Şırnak'ta patlama: 2 çocuk yaralandı

Terör örgütü PKK'nın hain tuzağını oyuncak zanneden çocuklar yaralandı.

HDP'li vekil Irmak'a 4 yıl hapis cezası

HDP'li vekil Irmak'a 4 yıl hapis cezası

HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

 

Pervil Çınar'ı öldüren katil zanlısı yakalandı

Pervil Çınar'ı öldüren katil zanlısı yakalandı

Çınar Turizm'in sahibini öldüren katil zanlısı, polislerin yoğun incelemeleri sonucunda tespit edile

Liseli kız tecavüz sonucunda hamile kalmış!

Liseli kız tecavüz sonucunda hamile kalmış!

Liseli kız hukuk mücadelesi verdi ve tecavüz sonucunda hamile kaldığını ispat etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya