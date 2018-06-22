Facebook Twitter Rss

YSK'dan görevliler için uyarı geldi

YSK'dan görevliler için uyarı geldi.20938
  • Giriş : 22.06.2018 / 16:05:00

Yüksek Seçim Kurulu'ndan seçimde görev yapacaklar için uyarı geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Yüksek Seçim Kurulu'ndan açıklama geldi. YSK, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçiminde görev yapanlar için uyarı geldi.

YSK Başkanı Sadi Güven imzasıyla il, ilçe seçim kurulu başkanlıklarına görüntü kaydedici cihazlarla kapalı oy verme yerine girilmemesine yönelik yazı gönderildi.

Yazıda, 298 sayılı Kanun'da "Seçmenin cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmesi yasaktır. Bu tür cihazlar kapalı oy verme yerine girmeden önce kapatılarak sandık kurulu başkanına teslim edilir ve oy kullanma işlemi bittikten sonra seçmene iade edilir." hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

Sandık kurulunun oluşumu, görevleri ve yetkilerini düzenleyen genelgede de bu konunun yer aldığı belirtilen yazıda, "Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek, seçmenin cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici ve haberleşme sağlayıcı cihazlarla kapalı oy verme yerine girmemeleri gerektiğinin sandık kurulu başkanlarına hatırlatılması hususunda bilgi ve gereği önemle rica olunur." değerlendirmesinde bulundu.

HÜRRİYET

Fenerbahçe'nin yeni kalecisi belli oldu!

Ronaldo, Beşiktaşlı Quaresma'yı takımda istiyor

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İnce'nin mitingi nedeniyle yollar trafiğe kapalı

İnce'nin mitingi nedeniyle yollar trafiğe kapalı

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Maltepe mitingi ile ilgili açıklama yaptı.

Eşini bıçakla öldürdü, şoka girdi

Eşini bıçakla öldürdü, şoka girdi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde çıkan karı-koca kavgasında kan döküldü.

 

TBMM'den Mimar Sinan Üniversitesi açıklaması

TBMM'den Mimar Sinan Üniversitesi açıklaması

TBMM'den Mimar Sinan Üniversitesi ile ilgili açıklama geldi.

Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 15 yaralı

Ankara'da feci kaza: 1 ölü, 15 yaralı

Başkent Ankara'da iki ego otobüsünün çarpıştığı öğrenildi.

 

PKK'lı Karayılan ve Bayık yakalandı

PKK'lı Karayılan ve Bayık yakalandı

PKK'lı Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın yakalandığı iddia edildi.

Erzurum'da ayı saldırısı: 1 kişi can verdi

Erzurum'da ayı saldırısı: 1 kişi can verdi

Erzurumun'da arazideki hayvanlara bakmaya çıkan vatandaş ayı saldırısına uğradı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya