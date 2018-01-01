YSK'dan İYİ Parti'ye ret!
Yüksek Seçim Kurulu, İYİ Parti ile ilgili kararını verdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nden ihraç edilen Meral Akşener'in kurduğu İYİ Parti'nin seçmen kütüğü talebi Yüksek Seçim Kurulu'nca reddedildi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmen kütüklerini, talep eden İyi Parti’ye vermedi. YSK, gerekçe olarak ise seçmen kütüklerinin seçime katılma hakkı kazanan partilere verilmesini gösterdi.
Bu duruma tepki gösteren İyi Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, partilerinin seçime girebilme hakkı kazandığını vurguladı.
HÜRRİYET
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