YSK'dan o müdüre soruşturma
Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun'un sosyal medya hesabı üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için sarfettiği sözler üzerine harekete geçen Yüksek Seçim Kurulu, müdür hakkında resen idari soruşturma başlattı.
Alınan bilgiye göre Malatya İl Seçim Müdürü Dursun'un kişisel Facebook hesabından yaptığı bu paylaşımı, bağlı olduğu Yüksek Seçim Kurulu'nda da gündeme geldi. Dursun hakkında YSK Başkanı Sadi Güven'in talimatıyla resen idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Dursun hakkında bir soruşturmacı görevlendirilecek. Yapılacak soruşturma sonucunda Dursun'un ceza alıp almayacağı belli olacak.
Dursun'un, kişisel facebook hesabından, başka bir kullanıcıya ait olan "Kılıçdaroğlu’nun başı için evet" yazılı bir mesajı takipçileriyle paylaşması başta CHP'liler olmak üzere bazı kesimlerin tepkisini çekmişti. Dursun, gelen tepkiler üzerine yine facebook hesabından başta CHP Lideri Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm vatandaşlardan özür dilemişti.
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