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YSK'dan son dakika açıklaması!

YSK'dan son dakika açıklaması!.16676
  • Giriş : 03.07.2018 / 10:40:00

Sadi Güven, siyasi partilerden gelen itirazlar olduğunu dile getirdi.

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Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamasında siyasi partilerden gelen itirazların 4 Temmuz'a kadar devam ettiğini belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Yarın akşama kadar itiraz süreci var" dedi. 

TRT

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