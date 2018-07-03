YSK'dan son dakika açıklaması!
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, 24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamasında siyasi partilerden gelen itirazların 4 Temmuz'a kadar devam ettiğini belirtti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Yarın akşama kadar itiraz süreci var" dedi.
TRT
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