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YSK: İYİ Parti kararı oy birliğiyle alındı

YSK: İYİ Parti kararı oy birliğiyle alındı.20938
  • Giriş : 24.04.2018 / 08:05:00
  • Güncelleme : 24.04.2018 / 11:46:59

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı'ndan İYİ Parti ile ilgili açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim açıklaması ile siyaset hareketlendi. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Sadi Güven, İYİ Parti ile ilgili alınan kararın oy birliği ile verildiğini bildirdi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, "Yüksek Seçim Kurulu durmaksızın çalışmalarına devam etmektedir. Biz seçim takvimi üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uyum yasalarının geçmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı için 100 bin oyu verecek olanların oyunu kim toplayacak? Bu henüz açık değil” dedi.

YSK Başkanı Güven, TBMM'de verilen 23 Nisan resepsiyonunda gazetecilerin sorularını cevapladı. Güven, CHP'lilerin geri dönmesinde engel olup olmadığına ilişkin soruya, siyasi tartışmalara girmeyeceğini ifade etti. Yeni seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Güven, "Yüksek Seçim Kurulu durmaksızın çalışmalarına devam etmektedir. Biz seçim takvimi üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde uyum yasalarının geçmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanı için 100 bin oyu verecek olanların oyunu kim toplayacak? Bu henüz açık değil. Bunlar açıklandıktan sonra. biz seçim takviminin açıklayacağız" dedi.

Taslak hazır olup olmadığına ilişkin soru üzerine Güven, taslağın hazır olduğunu söyleyerek, "Hala bunun üzerinde çalışmamız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Yazılım güncellemesi yapılıp yapılmadığına ilişkin soruya Güven, "Yeni yazılımlar yapıldı. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum" şeklinde konuştu.

100 bin imzanın teyidi konusundaki soruya Güven şöyle karşılık verdi:

"Bizim 100 bin imzayla ilgili sıkıntımız yok. Yüksek Seçim Kurulu'na verileceği yönündeki hazırlığımızı yaptık. Vatandaş gittiğinde seçmen olanlar ancak oy kullanabilecek. Seçmen olduğunu kontrol ettikten sonra oradan belge çıkaracağız, bir tanesini el yazısıyla imzalatıp vatandaşın kendisine vereceğiz, bir tanesini saklayacağız, diğer nüshayı da sisteme atacağız, anında ne kadar geldiğini belirleyeceğiz."

Yapılanmalarının bu talepleri almaya yeteceğini söyleyen Güven, "Sıkışırsak fazla bilgisayar koyarız., biz sıkıntı yaratmayız. Seçim dönemlerinde kurumlardan eleman alma durumundayız, istediğimiz elemanı alıyoruz. Bu konuda sıkıntı olacağını düşünmüyorum" diye konuştu.

Seyyar sandık konusunda Güven, konuyu önemsediğini ve ne olacağını açıklanacağını ifade etti. Taslak seçim takvimini dağıttıklarını belirten Güven, kendilerinin İYİ Parti'nin seçimlere girebileceğini erken açıkladıklarını aktardı. Güven, İYİ Parti ile ilgili kararın oy birliği ile alındığını sözlerine ekledi.

NTV

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