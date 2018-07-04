YSK kesin sonuçları açıkladı
24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilgili YSK'dan açıklama geldi. YSK, kesin seçim sonuçlarını açıkladı.
Ayrıca YSK Başkanı Sadi Güven ve YSK üyelerinin imzalamış olduğu Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçildiğine ait belge de ortaya çıktı. YSK'nın açıkladığı kesin sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oyların 26 milyon 330 bin 823'ünü aldı.
24 Haziran seçimlerinin kesin sonuçlarının bugün saat 17.00'den sonra açıklanacağını duyuran Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) beklenen haber geldi. Seçimlerin kesin sonuçları saat 17.15'de YSK'nın internet sitesinde açıklandı.
Sonuçların internet sitesinde yayımlanmasının ardından basın mensuplarının karşısına geçen YSK Başkanı Sadi Güven, "Vatandaşımız sandık tutanaklarını görebileceklerdir" dedi.
Başkan Sadi Güven açıklamasına şöyle devam etti:
Seçim güvenli ve şeffaf bir şekilde tamamlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili seçimlerinde bütün sandıklardan gelen birleştirme tutanaklarına göre kayıtlı seçmen sayısı 59.367.469'dur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 milyon 330 bin 823, Muharrem İnce 15 milyon 340 bin 321 oy aldı.
YSK'nın açıkladığı kesin seçim sonuçlarına göre AK Parti, 24 Haziran seçimlerinde yüzde 42,56 oy aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 milyon 330 bin 823 oy aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan oyların yüzde 52,59'unu alırken Muharrem İnce ise yüzde 30,64'sını aldı.
YSK'nın açıkladığı resmi sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Muharrem İnce arasında 10 milyon 990 bin 502 oy farkı var.
SABAH
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