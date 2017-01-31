YSK Müdürü: Kılıçdaroğlu'nun başı için!
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kavgalara ve milletvekillerinin yaralanmasına neden olan anayasa değişikliği oylamasının kabul edilmesi sonrası skandal bir açıklama YSK Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun'dan geldi.
Gürsel Dursun'un Facebook sayfasından “Kılıçdaroğlu’nun başı için evet” mesajı paylaşıldı. Dursun, olayla ilgili olarak yine açıklama yaptı: Çocuğum paylaştı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Malatya İl Seçim Müdürü Gürsel Dursun kişisel Facebook sayfasında alıntıladığı mesajda şu ifadeler yer alıyor: “Vallahi evet, billahi evet, tallahi evet. Kılıçdaroğlu’nun başı için, fakir fukaranın aşı için, anaların göz yaşı için, şehitlerin naaşı için”
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