YSK paylaştı! İşte kullanılacak oy pusulaları!
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük kavgalar neticesinde kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Anayasa Değişikliği refeandumu için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) harekete geçti.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 16 Nisan’da yapılacak referandumunda vatandaşın oy vermek üzere kullanacağı zarfları, tercih mührünü ve oy pusulalarını basına tanıttı. Buna göre, 16 Nisan’da yapılması planlanan halk oylamasında YSK tarafından bastırılan "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranlı sarı renkteki zarflar kullanılacak. Birleşik oy pusulası beyaz ve kahverengi olacak. Beyaz renk üstünde "Evet", kahverengi renk üstünde "Hayır" ibareleri bulunacak. Seçmenler, "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanarak şeffaf sandıklara atacak.
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