Yüksek korumalı trenin içinde kim var?
Kuzey Kore'den Çin'in başkenti Pekin'e ulaşan yüksek korumalı trenin içinde balistik füze denemeleri ile dünyayı ayağa kaldıran ve birçok kez ABD ile savaşın eşiğine gelen Kuzey Kore'nin liderinin olduğu iddia edildi.
Japon NTV televizyonu ve yayın kuruluşu NHK, alışılmadık biçimde korunan özel bir trenin, Pekin'e geldiğini ve trende üst düzey bir heyet bulunduğundan, kentte güvenliğin arttırıldığını duyurdu.
Bazı yerel basın organlarında da trende Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un olabileceği spekülasyonlarına yer verildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ise konudan haberdar olmadığını açıkladı.
Kuzey Kore lideri Kim'in nisan ayı sonunda Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, mayıs ayına kadar da ABD Başkanı Donald Trump ile ikili zirveye katılması planlanıyor.
TRT
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