Yüksek sıcak kavurdu, üç gün tatil ilan edildi!
Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan duyuruda, 45 dereceyi geçen sıcaklar nedeniyle hamile ve engelliler için 3 günlük idari tatil yapıldığı belirtildi.
Tatilden kamuda çalışan hamile ile engelliler faydalanabilecek.
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