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Yüksek sıcak kavurdu, üç gün tatil ilan edildi!

Yüksek sıcak kavurdu, üç gün tatil ilan edildi!.15779
  • Giriş : 03.07.2017 / 19:20:00

Şanlıurfa'da yaşamı zorlaştıran yüksek sıcaklardan dolayı Şanlıurfa Valiliği'nden izin kararı geldi.

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Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan duyuruda, 45 dereceyi geçen sıcaklar nedeniyle hamile ve engelliler için 3 günlük idari tatil yapıldığı belirtildi.

Tatilden kamuda çalışan hamile ile engelliler faydalanabilecek.

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