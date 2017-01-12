Facebook Twitter Rss

Yüksekdağ'a müebbet hapis istemi!

Yüksekdağ'a müebbet hapis istemi!.20655
  • Giriş : 12.01.2017 / 15:16:00

HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ için müebbet hapis cezası istendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Edirne F Tipi Cezaevinde yatmakta olan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'a ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıl hapis cezası talep edildi.

Yüksekdağ için öngörülen cezanın nedeni olarak 'devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' olarak belirtildi.

Yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin Anayasa'da değişiklik yapılmasını öngören kanunun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle, milletvekilleri hakkındaki dosyaların gönderildiği adliyelerde soruşturmalar sürüyor.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Değişikliği kapsamında dokunulmazlığı kaldırılan HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ'ın 11 Nisan 2015, 30 Aralık 2015 ve 5 Mart 2016 tarihlerinde yaptığı konuşmayla ilgili yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianame, Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sözde "demokratik özerklik stratejisi"nin terör örgütü tarafından hayata geçirilmesi durumunda başta Doğu ve Güneydoğu bölgeleri olmak üzere ülke genelinde toplumsal çatışma zemininin oluşabileceğinin kaydedildiği iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

"Özellikle terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde, terör örgütüne müzahir olmayan şahıslara, gruplara ve siyasilere yönelik yoğun şekilde baskı uygulanacağı, ülkemizin batı ve doğu bölgeleri arasında sosyal çatışma zemininin yaşanabileceği ve göç alan bölgelerde bu çatışmaların daha kritik boyutlara ulaşabileceği aşikardır. 'Demokratik özerklik-öz yönetim' adı altında kurumsallaştırılan durumun ülkemizin mevcut anayasal sistemine aykırı olduğu, her alanda devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozacağı ortadadır."

Konuşmaların içeriği nedeniyle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığının belirtildiği iddianamede, Yüksekdağ'ın sözde "öz yönetim" taleplerine ilişkin ifadelerine yer verildi.

İddianamede, Yüksekdağ'ın terör örgütü PKK/KCK yöneticilerinin sıklıkla dile getirdiği sözde "öz yönetimi" milletvekili sıfatı ile kendi durumuna göre gerçekleştirmeyi amaçladığı ve mitingde konuşma yaparak eyleme geçtiği vurgulandı.

Yüksekdağ'ın konuşmalarının bir bütün olarak değerlendirildiğinde, PKK/KCK terör örgütünün Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde özerklik ve sonrasında bağımsızlık amaçlarını gerçekleştirmek için çalışma yürüttüğünün bildirildiği iddianamede, "Bu nedenle eyleminin TCK 302/1 madde ve fıkrasındaki suçu oluşturduğu neticesine varılmıştır. Propaganda, izah ettiğimiz devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma suçu açısından da delil niteliğindedir. Çünkü açık bir şekilde 'şehitlerimize verdiğimiz sözü asla ve asla unutmayacağız, başkaldırmış olanlara verdiğimiz sözü asla unutmayacağız' demek suretiyle aynı amaç için çalıştıklarını ikrar etmiş durumdadır." ifadelerine yer aldı.

İddianamede, şüphelinin, savunmasının alınması amacıyla usule uygun yapılan çAğrı kağıdı tebliğine rağmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade vermeye gitmediği vurgulanarak, Yüksekdağ hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Hükümetten flaş dolar açıklaması!

Erdoğan'dan döviz için flaş açıklama

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Cübbeli, Bilal Erdoğan'ı övdü

Cübbeli, Bilal Erdoğan'ı övdü

Cübbeli Ahmet Hoca, okçulukla ilgilenen Bilal Erdoğan'ı övdü.

CHP'li Altay, Bahçeli'ye 'saray yaveri' dedi

CHP'li Altay, Bahçeli'ye 'saray yaveri' dedi

CHP'den MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye şok sözler.

 

Beştepe'den ABD'ye tepki: Şaka mı?

Beştepe'den ABD'ye tepki: Şaka mı?

İbrahim Kalın, Amerika'nın PKK açıklamasına tepki gösterdi.

Bahçeli: Seçim yapılmalı!

Bahçeli: Seçim yapılmalı!

Devlet Bahçeli'den gece yarısı anayasa ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

 

Erdoğan, Başbakan'ı çağırdı

Erdoğan, Başbakan'ı çağırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım'ı kabul etti.

Erdoğan, Meclis Başkanı'nı ziyaret etti!

Erdoğan, Meclis Başkanı'nı ziyaret etti!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsmail Kahraman'ı ziyaret etti.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya