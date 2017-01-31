Yüksekdağ için 83 yıl hapis istemi
Diyarbakır'da Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Yüksekdağ'ın eylemlerine geniş yer verilen iddianamede, sanığın değişik tarihlerde yapmış olduğu konuşmalarla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ifade edildi.
Yüksekdağ'ın üzerine atılı olan "terör örgütü yöneticiliği", "toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "suç işlemeye tahrik" suçları 30 yıldan 83 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
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