Facebook Twitter Rss

Yüksekdağ için 83 yıl hapis istemi

Yüksekdağ için 83 yıl hapis istemi.20655
  • Giriş : 31.01.2017 / 20:01:00

HDP Figen Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Yüksekdağ için 83 yıla kadar hapis istendi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Diyarbakır'da Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ hakkında hazırlanan iddianame Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 

Yüksekdağ'ın eylemlerine geniş yer verilen iddianamede, sanığın değişik tarihlerde yapmış olduğu konuşmalarla terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ifade edildi.

Yüksekdağ'ın üzerine atılı olan "terör örgütü yöneticiliği", "toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "suç işlemeye tahrik" suçları 30 yıldan 83 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Malatya'da 17 öğretmene FETÖ gözaltısı

Şoke eden haberi Valilik duyurdu!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

MHP'li muhaliflerden yeni hamle!

MHP'li muhaliflerden yeni hamle!

MHP'li muhalifler, anayasa değişikliği için kampanya başlattı.

Erdoğan, Gözyaşı ve ailesini kabul etti

Erdoğan, Gözyaşı ve ailesini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gözyaşı ve ailesini kabul etti.

 

2 vekile tutuklamaya yönelik yakalama kararı

2 vekile tutuklamaya yönelik yakalama kararı

HDP'li milletvekilleri Ayhan Bilgen ve Meral Danış Beştaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bozdağ: Trump döneminden umutluyum

Bozdağ: Trump döneminden umutluyum

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade edilmesi hususunda Trump döneminden

 

Başbakanlık ve bazı bakanlıklarda atamalar

Başbakanlık ve bazı bakanlıklarda atamalar

Başbakanlık'ta ve bazı bakanlıklarda yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Trump'ın kararı askıya alındı

Trump'ın kararı askıya alındı

Donald Trump'ın kararı mahkemeden döndü. 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına uygulanan yasak kalktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya