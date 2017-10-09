Facebook Twitter Rss

Yüksekdağ savunma yapmadı!

Yüksekdağ savunma yapmadı!.20655
  • Giriş : 09.10.2017 / 14:42:00

Halkların Demokratik Partili Yüksekdağ savunma yapmadı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Halkların Demokratik Partisi eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ katıldığı il kongresi ve nevruz kutlamasında yaptığı konuşmalardan dolayı yargılandığı davada savunma yapmadı.

Başka bir suçtan Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ, mazeret bildirerek SEGBİS bağlantısı ile yapılacak duruşmaya katılmadı. Yüksekdağ’ın avukatı Ali Bozan, savcının esasa ilişkin görüşüne yönelik beyanda bulunmak üzere ek süre verilmesini istedi.Mahkeme heyeti ise, ek süre vererek duruşmayı 4 Aralık’a erteledi.

Savcı daha önceki duruşmada davanın esasına ilişkin görüşünde Yüksekdağ’ın ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 8 yıl, ’Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini alenen aşağılamak’ suçundan ise 2 yıl kadar olmak üzere 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını istemişti.Halkların Demokratik Partili Yüksekdağ savunma yapmadı.

HÜRRİYET

Hakem Mete Kalkavan'a dev görev!

ABD elçilik çalışanının eşi sorguda

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Siirt'te FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

Siirt'te FETÖ operasyonu: 8 tutuklama

FETÖ soruşturması kapsamında Siirt'te operasyon düzenlendi.

Bakan: 2. bir gözaltı kararı yok!

Bakan: 2. bir gözaltı kararı yok!

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gözaltı iddiaları hakkında konuştu.

 

Akdeniz'de korkutan deprem!

Akdeniz'de korkutan deprem!

Girit Adası açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Erdoğan, Naim Süleymanoğlu'nu ziyaret etti

Erdoğan, Naim Süleymanoğlu'nu ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hastanede tedavi gören Naim Süleymanoğlu'nu ziyaret etti.

 

PKK'nın hain saldırısını JÖH'ün dikkati önledi!

PKK'nın hain saldırısını JÖH'ün dikkati önledi!

Tunceli'de JÖH timlerinin dikkati sayesinde patlamaya hazır bomba bulunarak imha edildi

İthal oyuncaklar sakıncalı mı?

İthal oyuncaklar sakıncalı mı?

Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Zafer Soylu, ithal oyuncaklarla ilgili çar


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya