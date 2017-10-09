Yüksekdağ savunma yapmadı!
Halkların Demokratik Partisi eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ katıldığı il kongresi ve nevruz kutlamasında yaptığı konuşmalardan dolayı yargılandığı davada savunma yapmadı.
Başka bir suçtan Kocaeli F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ, mazeret bildirerek SEGBİS bağlantısı ile yapılacak duruşmaya katılmadı. Yüksekdağ’ın avukatı Ali Bozan, savcının esasa ilişkin görüşüne yönelik beyanda bulunmak üzere ek süre verilmesini istedi.Mahkeme heyeti ise, ek süre vererek duruşmayı 4 Aralık’a erteledi.
Savcı daha önceki duruşmada davanın esasına ilişkin görüşünde Yüksekdağ’ın ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 8 yıl, ’Türkiye Cumhuriyeti devleti ve hükümetini alenen aşağılamak’ suçundan ise 2 yıl kadar olmak üzere 10 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasını istemişti.Halkların Demokratik Partili Yüksekdağ savunma yapmadı.
HÜRRİYET
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