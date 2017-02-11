Yüksekova HDP İlçe Eş Başkanı tutuklandı
Terör soruşturması kapsamında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Fikret Turgut'un tutuklandığı ortaya çıktı. Önceki gün evinde gözaltına alınan Turgut, Hakkari Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
DİĞER HABERLER
Ünlü spor spikeri Tilev kalp krizi geçirdi!
Ünlü spor spikeri Emre Tilev'in kalp krizi geçirdiği öğrenildi.
İstanbul'da PKK'ya dev operasyon
İstanbul'da PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon başlatıldı.
21 polis ByLock'tan tutuklandı!
FETÖ soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 21 polis tutuklandı.
30 yıllık fıstıkçı ortada yok!
Gaziantep'te çiftçilerin 30 yıldır tanıdığı fıstıkçı Beşir K. 400 ton fıstıkla birlikte ortadan kayb