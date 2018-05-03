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Yunan askerinin gözaltına aldığı işçi serbest!

Yunan askerinin gözaltına aldığı işçi serbest!.20870
  • Giriş : 03.05.2018 / 13:55:00

Yunan askerinin gözaltına aldığı kepçe operatörü serbest bırakıldı.

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Edirne'de kepçeyle Yunanistan sınırına geçen işçiden iyi haber geldi. Yunan askerinin gözaltına aldığı kepçe operatörünün serbest bırakıldığı öğrenildi.

Edirne'de Pazarkule Sınır Kapısı'ndan yasa dışı olarak Yunanistan tarafına geçtiği iddiasıyla gözaltına alınan Edirne Belediyesi'nde görevli kepçe operatörü Musa Alerik (38), Orestiada'da çıkarıldığı mahkemede 'yasa dışı giriş yaptığı' suçlamasıyla 5 ay hapis ve 1500 euro para cezasına çarptırıldı. Mahkeme hapis cezasını ertelerken, kepçeye el konulması kararı verdi.

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