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Yunan askerlerin itirazı kabul edilmedi!

Yunan askerlerin itirazı kabul edilmedi!.14818
  • Giriş : 29.03.2018 / 16:16:00

Edirne'de tutuklanan Yunan askerlerin itirazı kabul edilmedi.

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Yunanistan ile Türkiye arasında krize neden olan olay ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Edirne'de yasak bölgede yakalanarak tutuklanan Yunan askerlerin itirazı kabul edilmedi.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "Hudut kartalları" adlı  sınır birliği ekiplerinin devriye görevi sırasında Pazarkule yakınlarında 1  Mart'ta yakalandıktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup teğmen Aggelos  Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitros Kouklatzis'in avukatları Hakan Yalçıntuğ  ve Selin Özel, Edirne Adliyesi'ne gelerek Edirne 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne  müvekkillerinin tutukluluklarına itiraz ile tahliye taleplerini içeren  dilekçelerini sundu.

Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan incelemenin ardından itiraz kabul  edilmeyerek, askerlerin tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.       

Hakimlik, önceki gün şüphelilerin üzerine atılı suçu işlediklerine  dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu,  şüphelilerin Türkiye'de bir adreslerinin bulunmaması nedeniyle serbest  bırakıldıklarında kaçma şüphesine ilişkin kanaat oluştuğu, şüphelilerin üzerine  atılı eylemin asker kişilerce işlenmiş olması, işleniş şekli, suçun kanunda  öngörülen cezasının 5 yıl oluşu dikkate alındığında, tutuklama tedbirinin  ölçülülük sınırları içerisinde kaldığı ve adli kontrol hükümlerinin yetersiz  kalacağı gerekçesiyle tutuklu askerlerin bu hallerinin devamına karar vermişti.      

Olay      

Edirne'de 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı  "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında  Pazarkule yakınlarında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay çavuş  rütbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bölgede yakalamıştı. Tüfeklerine el konulan  askerler, Edirne Jandarma Komutanlığı'na teslim edilmişti.          Jandarmadaki işlemleri tamamlanan ve adliyeye çıkarılan iki asker,  savcılıktaki ifadelerinin ardından "askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak  bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk  edilmişti.          Hakimlik, 2 Mart'ta teğmen Aggelos Mitretodis ile çavuş Dimitros  Kouklatzis'in askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanmasına karar vermişti.         

İki askerin ifadelerinde, karda gördükleri ayak izlerini takip  etmeleri sonucu Türk tarafına geçtiklerini ve cep telefonlarındaki görüntüleri,  üst rütbelilere göndermek amacıyla kaydettiklerini öne sürdükleri öğrenilmişti.

TRT

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