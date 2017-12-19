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Yunan Bakan'dan Kılıçdaroğlu'na şok!

Yunan Bakan'dan Kılıçdaroğlu'na şok!.19199
  • Giriş : 19.12.2017 / 15:36:00

Yunan Bakan Kammenos'un Kılıçdaroğlu'na verdipi cevap olay yarattı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kayıplara karışan Yunan bakan yine ortaya çıktı. Savunma Bakanı'nın yaptığı skandal açıklama şaşaırttı.

 

Erdoğan’ın ziyareti sırasında, hiçbir yerde görülmemesinin Yunan medyasının da dikkatini çektiği Kammenos, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen 11 Aralık’da TBMM’de yaptığı konuşmasına değindi.

Selanik’te konuşan Kammenos  “Ana muhalefet lideri yine 18 adanın Yunanistan tarafından işgal edildiğini söyledi. En iyi durumda, Uluslararası Hukuk’un ve anlaşmaların hükümlerinden haberi yok. En kötü durumda ise Yunanistan’ın  egemenliğinden şüphe ediyor, topraklarımızı talep ediyor” dedi.

Kammenos hemen ardından, Sparta Kralı Leonidas’in MÖ 480 yılında Thermopile geçidinde teslim olup silahlarını bırakmasını isteyen Pers komutan Serhas’a söylediği “Molon lave” (Gel de al) sözünü tekrarladı.

Yunan Savunma Bakanı “Cevabımız gel de al’dır. Yunanlar  öyle öğrendik. Tarihimiz bunu öğretiyor” diye konuştu.

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