Yunan Bakan'dan kontrolöre Türkçe küfür!
Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, Türk kontrolöre skandal bir yanıt verdi. Helikopterle Ege'de Eşek adasına giderken, Türk hava sahası içinde uçtuğu uyarısında bulunulması üzerine sinirlenen Kammenos, Türk Kontrolöre küfür etti.
Alpha radyosu ve televizyonunun muhabiri Dimos Verikios’un iddiasına göre, Kammenos’u taşıyan helikopter Didim’in karşısındaki Eşek adasına yaklaştığında Türk kontrolör telsizden “Türk hava sahasında uçuyorsunuz. Uçuş planı verin” dedi. Kammenos bizzat “Yunan hava sahasındayız. Ben de Yunan Savunma Bakanıyım” diye cevap verdi. Türk kontrolör ısrar edince, Kammenos “Bre ha s…r” karşılığını vermiş.
HÜRRİYET
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