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Yunan Bakan: Erdoğan güvenilir lider

Yunan Bakan: Erdoğan güvenilir lider.17954
  • Giriş : 17.12.2017 / 10:04:00

Lozan anlaşmasının güncellenmesi olayına değinen Yunan Dışişleri Bakanı, Erdoğan'a övgülerde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretine ilişkin Yunan parlamentosuna bilgi veren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, Cumhurbaşlanı RecepTayip Erdoğan için övgü dolu sözler sarfetti.

Yunan Parlamentosuna bilgi veren Yunan Dışişleri Bakanı, "Türk-Yunan ilişkilerini görüşmek, iki devletin barışçıl şekilde birlikte var olmasını inşa etmek istiyorsanız, bugün iktidarın merkezi Erdoğan'dır. Türkiye ile diyalog kurmaktan korkmuyoruz. Erdoğan, Türkiye'de sözüne güvenilir tek liderdir. Müzakerelerde kiminle görüşürseniz görüşün Erdoğan'dan başka sözünden dönmeyecek, üstlendiği yükümlülüklerden kaçınmayacak başka biri yoktur. İki devlet arasında yeni bir barış süreci başlatmak, Türk/Yunan ilişkilerini görüşmek istiyorsanız Erdoğan ile görüşerek, anlaşacaksınız'' dedi.

Lozan anlaşmasının güncellenmesi olayına da değinen Yunan Dışişileri Bakanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konudaki esas kastettiği şeyin Türkiyenin doğu sınırları ile alakalı olduğunu belirtti.

Batı Trakya konusuna da değinen Nikos Kotzias, ''Erdoğan, Müslüman azınlığın içinde Pomak ve Romanların bulunduğunu da tanıdı'' dedi.

TGRT

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