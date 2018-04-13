Yunan Bakan yine Türkiye'yi hedef aldı!
Türkiye ile ilgili sık sık gerilimi yaratan açıklamalarda bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, dün düşen Yunan savaş jeti ile ilgili paylaşımı nedeniyle kendi vatandaşlarının hışmına uğradı.
Kammenos, dün Ege'de düşen Yunan jetin pilotu yüzbaşı Yorgo Baltadoros’un ölümünü Twitter'dan duyurunca sosyal medyada büyük tepki çekti.
Kammenos’un tweetine yapılan yorumlarda şu ifadeler dikkat çekti:
* Trajik bir olay ne zamandan beri Twitter’den duyuruluyor? Resmi açıklama yapılması gerekirdi. Trajik bir olaydan yararlanmaktan utanmıyor musun? Hiç değilse ölen pilotun ailesine haber verdiniz mi? Yoksa onlar da sosyal medyadan mı öğrendi?”
* Pilotun ailesine saygın yok mu?
* Derhal istifa et. Sadece milliyetçi söylemde bulunmayı biliyorsun.
'DIŞ POLİTİKA KABADAYILIK KALDIRMAZ'
Bu arada, Ta Nea gazetesinin yazarı Yorgo Papahristu, Savunma Bakanı Kammenos ile ilgili olarak köşesinde şunları yazdı: “Bu adam Türk-Yunan ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde, maaselef Yunan Savunma Bakanıdır. Bir askerin ölümünü, aptalca bir milliyetçi söylemle Twitter hesabından duyurdu. Trump’a özendi. Bence büyük aptallık yaptı. Ülkenin dış politikası, dayılıklar, kabadayılıklar kaldırmaz”.
HÜRRİYET
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