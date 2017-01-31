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Yunan basını TSK'yı hedef aldı

Yunan basını TSK'yı hedef aldı.14611
  • Giriş : 31.01.2017 / 09:41:00

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kardak gezisi Yunan basınında geniş yer buldu.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Kardak bölgesine yaptığı ziyaret Yunanistan'da bomba etkisi yarattı. Yunan basını konuya ilişkin sert manşetler atarken düşmanın kapının eşiğinde olduğunu belirterek TSK'yı hedef aldı.

Ethnos, ‘Türk komutanlardan Kardak turu… Türkler işi nereye götürüyor', Elefteros Tipos ‘Ege'de tahrik tiyatrosu', Dimokratia ‘Düşman kapının eşiğinde' başlıklarını attı.
Atina'da genel kanı, "Türkiye'nin 8 darbeci askeri iade etmeyen Yunanistan'a tepki gösterdiği" yönünde.

Hürriyet'in haberine göre, Akar'ın kuvvet komutanlarıyla Kardak kayalıkları bölgesinde yaptığı incelemede, Balyoz Davası'nda yargılanan Tuğamiral Levent Kerim Uça da vardı.

Uça, Deniz Harp Okulu'nda alay komutanıyken, Gölcük Donanma Komutanlığı'nda ‘çıkan' belgeler gerekçe gösterilerek, 22 Ağustos 2011'de ‘darbeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Hapiste kansere yakalandı. Beynindeki ur 5 saatlik bir ameliyatla alındı ancak tüm girişimlere rağmen tahliye edilmedi.

Balyoz Davası'ndan 13 yıl 4 ay hapis cezası alan Levent Kerim Uça, 17- 25 Aralık sürecinden sonra, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı üzerine, 3 yıl tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildi. Yeniden yargılamada beraat etti ve görevine döndü. 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda cuntacılarca rehin alındı. Darbe girişimi başarısız olunca kurtarılan Uça, tuğamiral oldu. Uça, yeni rütbesiyle Marmaris'teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda Güney Görev Grup Komutanı olarak onlarca savaş gemisinin komutasına geçti.

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