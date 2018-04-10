Yunan basınına Başbakanlık'tan yalanlama
Yunan basınının iddialarına cevap gecikmedi. Ege'de On İki Ada bölgesinde, Karaada'daki Yunan askerlerinin Türk Sahil Güvenlik helikopterine izli mermilerle uyarı açtığı iddiası yalanlandı.
Hürriyet'in edindiği bilgilere göre, söz konusu iddia Başbakanlık kaynakları tarafından yalanladı.
Yunan medyasındaki haberlerde, Karaada’daki Yunan askerleri, bölgede bir helikopter uçtuğunu çıkardığı gürültüden fark ederek durumu üst makamlara bildirdikleri ve Türk helikopterine uyarı ateşi açma yönünde talimat aldıkları iddia edilmişti.
Söz konusu iddialar, Hürriyet Dünyası'nın ulaştığı başbakanlık kaynaklarınca yalanlandı.
HÜRRİYET
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