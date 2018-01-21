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Yunan Başkan Giannakopoulos zıvanadan çıktı!

Yunan Başkan Giannakopoulos zıvanadan çıktı!.26404
  • Giriş : 21.01.2018 / 08:34:00

Panathinaikos'un olaylı başkanı Dimitris Giannakopoulos, Instagram hesabından küfürlü ifadeler kullandı.

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Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, kişisel Instagram hesabından çirkin bir paylaşımda bulundu. 17 Ocak’ta Fenerbahçe Doğuş’un konuğu Panathinaikos’u 67-62 mağlup ettiği THY Euroleague karşılaşmasından sonra skandal bir paylaşımda bulunarak tepki çeken Giannakopoulos, Instagram hesabına yapılan yorum bombardımanının ardından yine skandal bir açıklamada bulundu.

Giannakopoulos, paylaşımında sporda rakip takımı sinirlendirmenin kabul edilebilir bir kavram olduğuna dikkat çekmeye çalışsa da paylaşımının sonunda Türk taraftarlara ağza alınmayacak bir küfür etti. “Tüm Türk arkadaşlarıma veya takipçilerime bir mesaj” başlığı ile açıklamalarda bulunan Giannakopoulos, çirkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İki hafta önce Fenerbahçe (bir takım olarak saygı duyuyorum) kaybettiğinde bilindik sebeplerden ötürü nefret ettiğim hocanızın yüzüne bir patlıcan yerleştirerek bir paylaşımda bulundum. Patlıcan mordur ve Yunanca’da “melitzani” denir ki Yunanca’da mor anlamına da gelmektedir. Bu hiçbir şekilde takımınıza bir hakaret değildi. Hocanız sinirlendiğinde ve üzüldüğünde yüzünün aldığı renkten için Yunanistan’da yapılan bir şakadır.

Şu ana kadar sabırlı oldum ve sizin birkaç gün önce Panathinaikos’u (adil ya da değil) yendikten sonra bana gönderdiğiniz patlıcanları da bir şaka olarak kabul ettim. Bunu sporun içinde olabilecek bir mizah olarak kabul ediyorum.

Pek çoğunuz ve Yunan takipçilerim Instagram hesabımı geçmişte yaşanan savaşla ilgili yorumlarınızla utanç verici bir yere çevirdiniz. Bu yorumların hiçbiri benim görüşümü yansıtmamaktadır.

Basketbol bir spordur ve savaş değildir. Ve sizi temin ederim ki benim ailem hakkında bir yorum yapan daha olursa Türkiye’de onun evine gelir ve onu kanatana kadar s…..

Umarım kendimi açıkça ifade edebildim.

En iyi dileklerimle,

Dimitris”

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