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Yunan Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan yorumu

Yunan Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan yorumu.17077
  • Giriş : 12.06.2018 / 14:48:00

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Erdoğan ile ilgili açıklama yaptı.

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Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklama yaptı ve Erdoğan'ın 'karizmatik bir şahsiyet' olduğunu belirtti.

Kocyas “Kontra” televizyonuna verdiği demeçte “Türkiye ile büyük sorunumuz. bizi rahatsız eden konularda Erdoğan yönetiminden daha iyi olmayan bir muhalefetin bulunmasıdır. Erdoğan, onlardan (muhalefeti kastediyor) daha tutarlı ve karizmatik bir şahsiyet” dedi.

Kocyas, CHP’nin Ege’de 18 adanın Yunanistan tarafından işgal edildiğine ilişkin söylemlerini kastederek “Adalar ile ilgili mevzuyu başlatan muhalefettir. Sanırım bu bir sorun” diye ekledi.

Yunanistan’ın ve tüm dünyanın Türkiye’de seçimleri ve sonrasını merakla beklediğini de kaydeden Kocyas “Türkiye’de demokrasinin işlemesini, demokratik seçimler yapılmasını, Türk halkının istediği, sevdiği ve tercih ettiği Cumhurbaşkanı’nın seçmesini diliyorum” şeklinde konuştu.

HÜRRİYET

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