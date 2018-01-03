Yunan gemisi Boğaz'ı alarma geçirdi
Boğaz'da alarm. Yunanistan Limanı'ndan Bulgaristan'a yol alan 183 metrelik 31 bin 330 groston ağırlığındaki Yunanistan bayraklı Platinum isimli gemide arıza oluşması paniğe neden oldu.
Gemi kaptanı telsizle durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.
Gemiden yardım talebi gelmediği öğrenilirken, tankerdeki teknik personelin kendi imkanlarıyla arızayı gidermesi amacıyla Barbaros Plajı açıklarına demir attı. Geminin bulunduğu bölgeye güvenlik nedeniyle Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait "Kurtarma-9" isimli römorkör gönderilirken Sahil Güvenlik unsurları da çevrede önlem aldı. Bölgede avcılık yapan küçük balıkçı tekneleri ise olumsuz bir duruma karşı buradan uzaklaştırıldı.
HÜRRİYET
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