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Yunan hükümeti, teröristin iadesini durdurdu

Yunan hükümeti, teröristin iadesini durdurdu.11535
  • Giriş : 04.08.2018 / 16:27:00

Yunanistan hükümeti, terörist Turgut Kaya'nın iadesini durdurdu.

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Sepet Beşik

Yunanistan hükümetinden şok açıklama. Yunanistan Adalet Bakanı Kontonis, Türkiye'de arananlar listesinde adı olan terörist Turgut Kaya'nın iadesini durdurduklarını bildirdi.

Yunanistan Adalet Bakanı Stavros Kontonis'in, ülkede  yakalanan ve Türkiye'nin "aranan teröristler listesi"nde yer alan Turgut Kaya'nın  iadesine red kararı verdiği bildirildi.

Yunanistan resmi haber ajansı AMNA'nın haberine göre, daha önce Yüksek  Mahkeme (Arios Pagos) tarafından Türkiye'ye iadesi kararlaştırılan Turgut  Kaya'nın iadesi Bakan Kontonis tarafından durduruldu.

İnterpol tarafından hakkında tutuklama emri çıkarılan ve şubat ayında  Yunanistan'a giriş yapmaya çalışırken yakalanan Türkiye Komünist  Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML) üyesi 45 yaşındaki Kaya, sığınma talebinde  bulunmuştu.

Kaya'nın sığınma talebi, 21 Temmuz'da Yunanistan İltica Dairesi  tarafından kabul edilmişti.

Kontonis de, sığınma hakkı alan Kaya'nın iadesini durdurma kararı  aldı.

TRT

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