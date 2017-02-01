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Yunan Savunma Bakanı Kardak'a çelenk attı

Yunan Savunma Bakanı Kardak'a çelenk attı.19076
  • Giriş : 01.02.2017 / 12:26:00

Yunanistan ile Türkiye arasında krize neden olan Kardak'ta gelişme yaşandı.

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1996 yılında Kardak'ta yaşanan olayların 21'inci yılı sebebiyle Kardak Kayalıklarına giden Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos bölgede hayatını kaybeden 3 Yunan subay için denize çelenk bıraktı.

Yunan Bakan Kamenos’a Yunan Hava kuvvetleri Komutanı Hristos Hristodulu eşlik etti. Uçuş yerel saatle 08.20'de gerçekleşti.

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