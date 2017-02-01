Yunan Savunma Bakanı Kardak'a çelenk attı
1996 yılında Kardak'ta yaşanan olayların 21'inci yılı sebebiyle Kardak Kayalıklarına giden Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos bölgede hayatını kaybeden 3 Yunan subay için denize çelenk bıraktı.
Yunan Bakan Kamenos’a Yunan Hava kuvvetleri Komutanı Hristos Hristodulu eşlik etti. Uçuş yerel saatle 08.20'de gerçekleşti.
DİĞER HABERLER
Rusya'dan flaş Türkiye-İran açıklaması
Lavrov, Türkiye-İran-Rusya üçlü mekanizmasının yürürlükte olduğunu belirtti.
Rusya Federasyonu, Türk Akımı'nı onayladı
Rusya Federasyonu Konseyi'nin Türk Akımı anlaşmasını onayladığı öğrenildi.
ABD tanklarını gönderecek! Rusya uyardı
Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki gerilim yükseliyor.
Yunan basını TSK'yı hedef aldı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kardak gezisi Yunan basınında geniş yer buldu.
Emirates Hava Yolları'na Donald Trump ayarı
Emirates Hava Yolları, ABD Başkanı Trump'ın yayımladığı kararname sonrası kabin ekibinde değişikliğe
Trump olay kararı savundu!
ABD Başkanı Donald Trump, tüm dünyada tepkilere yol açan seyahat kısıtlaması kararını Twitter'dan sa