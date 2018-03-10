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Yunanistan, 2 gazeteciyi sınırda gözaltına aldı

Yunanistan, 2 gazeteciyi sınırda gözaltına aldı.15349
  • Giriş : 10.03.2018 / 15:09:00
  • Güncelleme : 10.03.2018 / 15:13:06

Yunanistan, Türkiye sınırında 2 Alman gazeteciyi sınırda gözaltına aldı.

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Yunanistan'dan bir skandal daha. Türkiye-Yunanistan sınırındaki yasak bölgede 2 Alman gazeteci Yunanistan tarafından gözaltına alındı. Alman gazetecilerin bölgede mülteci rotası konusunda haber yapmak için bulundukları belirlendi.

Alman gazetecilerin cuma günü Türkiye sınırındaki Dimetoka kasabası yakınlarında gözaltına alındığı bildirildi. 

Yunan makamları Alman gazetecilerin kimliklerini açıklamazken, gözaltına alınanların 33 yaşındaki erkek ve 31 yaşında bir kadın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Alman gazetecilerin bölgede mültecilerin kullandığı rotaya ilişkin bir haber yapmak istedikleri iddia edildi.

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