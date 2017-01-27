Yunanistan'a kaçan darbeciler için flaş talep
15 Temmuz darbe girişiminin başarısız olması sonrası askeri helikopterle Yunanistan'a FETÖ'cü askerler için Adalet Bakanlığı tarafından ikinci iade talebi dosyası Yunanistan'a geçti. Yunan mahkemesi, 3 askerin Türkiye'ye iadesini kabul etmiş, 5 askerin iadesini reddetmişti.
Yunan Temyiz Mahkemeleri Başsavcısı Antonis Liogas, iade talebi reddedilen askerlerle ilgili Yüksek Mahkemeye itirazda bulunmuş, mahkemenin Türkiye'ye iadeleri yönünde karar verdiği üç darbeci asker de temyiz başvurusu yapmıştı.
Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos) ise FETÖ'nün darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemeleri yönünde karar vermişti.
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