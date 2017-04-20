Darbeciler temyiz mahkemesinde
15 Temmuz kanlı darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasıyla, helikopterle Yunanistan'a kaçan Fethullahçı Terör Örgütü üyesi askerler için Türkiye yeni bir talepte bulundu. Buna göre darbecilerden üçünün, 25 Nisan'da Atina'da temyiz mahkemesine çıkarılacağı duyuruldu.
Mahkemeye çıkacak askerlerin isimlerinin Süleyman Özkaynakçı, Feridun Çoban ve Abdullah Yetik olduğu belirtildi. Diğer beş darbeci için ise henüz duruşma tarihlerinin belirlenmediği kaydedildi.
Darbeciler, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası askeri bir helikopterle Yunanistan'a kaçmış ve sığınma talebinde bulunmuştu. Yunanistan Yüksek Mahkemesi (Arios Pagos), ocak ayında bu askerlere yönelik Türkiye'nin iade talebini reddetmişti. Bunun üzerine Türkiye, iki yeni suçlamayla askerlerin iadesini yeniden talep etmişti.
Askerlerin sığınma başvuruları, Yunanistan İltica Ofisi tarafından değerlendirilmeye devam ediyor.
Yunan makamları, sığınma başvuruları sonuçlanana kadar darbecilerin gözaltında tutulmalarını kararlaştırmıştı.
SPUTNİK
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