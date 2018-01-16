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Yunanistan'da 4.4'lük deprem

Yunanistan'da 4.4'lük deprem.19030
  • Giriş : 16.01.2018 / 07:44:00

Yunanistan'ın kuzeydoğusunda 4,4 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

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Büyüyen Beşik

Yunanistan sallandı. Atina'nın 28 kilometre kuzeydoğusunda 4.4 büyüklüğünde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, sarsıntının hissedildiği yerde yaşayan halk korku dolu anlar yaşadı.

Stamata bölgesi yakınlarında meydana gelen depremin merkez üssünün yerin 5 kilometre altında olduğu belirtildi.

Atina'nın tamamında hissedilen deprem sebebiyle şehirde kısa süreli panik yaşandı.

TRT

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