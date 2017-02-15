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Yunanistan'da çiftçiler meydanlara indi

Yunanistan'da çiftçiler meydanlara indi.26636
  • Giriş : 15.02.2017 / 11:25:00

Ekonomik sıkıntı içine düşen Yunanistan'da çiftçiler meydanlara indi.

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Yunanistan hükümeti tarafından uygulanan kemer sıkma önlemleri halkın sabrını taşırdı. Ekonomik anlamda büyük zorluk yaşayan çiftçiler Atina'da Kırsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığının bulunduğu Vathis Meydanı'nda toplandı.

 

Buradan polis eşliğinde Sintagma Meydanı'na yürüyen göstericiler, kemer sıkma önlemleri kapsamındaki vergi ve sosyal güvenlik payı artışlarına karşı sloganlar attı. Bir grup çiftçi ise tepkilerini, kamyonetleriyle taşıdıkları lahanaları halka dağıtarak gösterdi. Yaklaşık 3 saat süren gösteri olaysız bir şekilde sona erdi. Yunan çiftçiler, hükümete tepkilerini sıklıkla traktörleriyle otobanları ve sınır kapılarını kapatarak gösteriyor.

TRT

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