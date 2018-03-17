Yunanistan'da facia: 6 kişinin cesedi çıkarıldı
Ege Denizi'nde facia. Yunanistan'da bu sabah saat 08.30 sularında 20 göçmenin içinde bulunduğu ahşap tekne Agathınisi Adası açıklarında battı. Faciada 6 kişi can verdi.
Olay yerine giden Sahil Güvenlik kuvvetleri, bir helikopter ve frontex’e ait bir tekne kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
HÜRRİYET
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