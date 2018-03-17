Facebook Twitter Rss

Yunanistan'da facia: 6 kişinin cesedi çıkarıldı

Yunanistan'da facia: 6 kişinin cesedi çıkarıldı.38816
  • Giriş : 17.03.2018 / 12:34:00

Yunanistan'da bu sabah saatlerinde korkunç bir olay meydana geldi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Ege Denizi'nde facia. Yunanistan'da bu sabah saat 08.30 sularında 20 göçmenin içinde bulunduğu ahşap tekne Agathınisi Adası açıklarında battı. Faciada 6 kişi can verdi.

Olay yerine giden Sahil Güvenlik kuvvetleri, bir helikopter ve frontex’e ait bir tekne kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

HÜRRİYET

Boğaz trafiğine yeni sistem geliyor

Dışişleri Bakanı: Soçi ruhu devam etmeli

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Uçağı 1 saat geç kaldı, tazminat kazandı

Uçağı 1 saat geç kaldı, tazminat kazandı

Antalyalı iş adamı uçağı bir saat 3 dakika rötar yapınca tazminatı kaptı.

TSK açıkladı: 9 terörist etkisiz hale getirildi!

TSK açıkladı: 9 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri, düzenlenen operasyonlarla ilgili açıklama yaptı.

 

Bodrum'da bir polis FETÖ'den tutuklandı

Bodrum'da bir polis FETÖ'den tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında görevli bir polis daha tutuklandı.

Tarihi baruthane yerine TOKİ Park

Tarihi baruthane yerine TOKİ Park

Ataköy sahilinde 80 metre yüksekliğinde 7 gökdelen yapılacak.

 

Yunanistan FETÖ'cü askerler için kararını verdi

Yunanistan FETÖ'cü askerler için kararını verdi

Yunanistan, ülkesinde yargılanan FETÖ'cü askerler için kararını verdi.

AYM'den Şahin Alpay için flaş karar

AYM'den Şahin Alpay için flaş karar

Anayasa Mahkemesi, Şahin Alpay ile ilgili son kararını açıkladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya