Yunanistan'da futbol maçları askıya alındı
Yunanistan'da PAOK Başkanının sahaya silahla girmesinin ardından başlayan tartışma üzerine ülkede Futbol maçları askıya alındı.
DİĞER HABERLER
Dortmund maçında skandal YPG pankartı
Dortmund-Eintracht Frankfurt maçında büyük bir skandal meydana geldi.
Beşiktaş-Bayern maçının hakemi belli oldu
Kritik Beşiktaş-Bayern Münih mücadelesinin hakemi belli oldu.
Teknik adam Fatih Terim: Çileden çıktık!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Konyaspor maçı sonrası konuştu.
Galatasaray'ın 3 puanı Sinan Gümüş'ten
Galatasaray, 1-1 bitmek üzere olan Atiker Konyaspor mücadelesini Sinan Gümüş'ün 86. dakikadaki golü
M.Başakşehir 4 yerken Arda Turan tavla oynadı!
Tam 9 saat arkadaşlarıyla tavla oynayan Arda Turan, daha sonra Bentley marka lüks aracıyla mekandan
Kocaman'dan futbolculara: Geçmişi unutun
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Aykut Kocaman, futbolcuları motive etmeye çalışıyor.