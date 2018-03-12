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Yunanistan'da futbol maçları askıya alındı

Yunanistan'da futbol maçları askıya alındı.10551
  • Giriş : 12.03.2018 / 15:11:00

PAOK Başkanının skandalının ardından Yunanistan'da futbol maçları askıya alındı.

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Beşik Modelleri

Yunanistan'da PAOK Başkanının sahaya silahla girmesinin ardından başlayan tartışma üzerine ülkede Futbol maçları askıya alındı.

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