Yunanistan'da köpekler profesörü parçaladı
Yunanistan'da ismi henüz belirlenemeyen 63 yaşındaki kadın profesörden perşembe gününden beri haber alınamıyor. Maronya'da arkeolojik alan gezen kadının sokak köpekleri tarafından saldırıya uğradığı öğrenildi.
Ülkenin kuzeydoğusundaki Maronya'da bir arkeolojik alanı gezerken saldırıya uğrayan kadın, saldırıya uğrarken ailesini arayıp haber vermişti.
KALAN PARÇALARINA ULAŞILDI
Ailesinin uyarısı üzerine dağlık bölgede arama çalışmaları başlatılırken pazar günü profesörden kalan parçalara ulaşıldı.
"MANZARA ÇOK TRAJİKTİ"
Üst düzey bir polis yetkilisi, "Karşılaştığımız manzara çok trajikti." dedi ve ekledi: "Kadının bedeni paramparça olmuştu. Deneyimli adli tıpçılarımız bile gördükleri karşısında dehşete düştü."
İngiliz profesörden kalan parçaların yanında pasaportu ve kişisel eşyalarının da bulunduğu açıklandı. Yunanistan'da bir milyondan fazla sokak köpeği olduğu tahmin ediliyor.
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