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Yunanistan'daki darbeciler takım elbiselerle

Yunanistan'daki darbeciler takım elbiselerle.27188
  • Giriş : 23.01.2017 / 12:55:00

Yunanistan'da yargılanmaya devam eden darbeciler ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

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15 Temmuz darbe girişimi başarısız olunca helikopterle Yunanistan'a kaçan darbecilerin yargı sürecinde gelişme kaydedildi. Yapılan son duruşmada darbecilerin Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceklerine dair karar ertelendi.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra Yunanistan’a kaçan askerlerin Türkiye’ye iade edilip edilmeyeceğine dair karar 26 Ocak Perşembe günü saat 15.00’e ertelendi.

Yargıtay seviyesindeki Yüksek Mahkeme, bir hakimin kaza geçirmesi ve hakimlerin henüz kesin görüşlerini belirtmemeleri nedeniyle kararın üç gün için ertelendiğini açıkladı.

Takım elbise giydikleri görülen darbeci subayların kelepçesiz olmaları dikkat çekti.

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