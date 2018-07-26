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Yunanistan'daki yangının nedeni belli oldu

Yunanistan'daki yangının nedeni belli oldu.16694
  • Giriş : 26.07.2018 / 13:37:00

Yunanistan'da çıkan büyük yangının nedeni nihayet belli oldu.

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Büyüyen Beşik

Yunanistan'da yaşanan ve 82 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili beklenen açıklama geldi. Yangının çıkış nedeni olarak yanan elektrik kablosu açılandı.

Yunanistan’da yaşanan yangın faciası ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Büyük felaketin ardından ölü sayısı giderek artıyor. Atina’ya 40 km uzaklıktaki Mati bölgesinde başlayan yangında 82 kişi hayatını kaybederken yaralı sayısı da 200'e yaklaştı. Öte yandan yangının çıkış nedeni de belli oldu. Belediye yaptığı açıklamada, "Yanan elektrik kablosu yangına sebep oldu" dedi.

TRT

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