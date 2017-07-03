Yunanistan'dan açıklama: İhbar yapıldı
Yunanistan tarafı, Türk gemisine ateş açılmasından sonra ilk açıklamasını yaptı.
Yunan Sahil Güvenliği’nden yapılan açıklamada, kimliği meçhul bir şahsın Rodos Limanı Müdürlüğü’nü arayarak Türk gemisi M/V ACT’nin uyuşturucu taşıdığına ilişkin telefon ihbarı yaptığı ve bunun üzerine harekete geçildiği savunuldu.
Açıklamada, M/V ACT adlı gemi Rodos adasının 3.5 mil kuzeybatısında Yunan karasuları içinde seyrederken, Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin geminin yükünün denetlenmesi için kaptandan geminin rotasını Rodos’un Trianton limanına çevirmesini talep ettiği belirtildi.
“Kaptan, emirlere ve sesli sinyal uyarılarına riayet etmeyince uyarı ateşi açıldı” denilen açıklamada, “Gemi yine de durmadı ve Türk karasularına doğru ilerledi. Yunan Sahil Güvenliği, Yunan karasuları sınırına kadar gemiyi takip etti.
Konuyla ilgili olarak Türk makamları haberdar edildi” ifadeleri kullanıldı.
DİĞER HABERLER
Cumhurbaşkanı açıkladı! OHAL kalkıyor
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, OHAL ile ilgili önemli bir açıklama yaptı.
İran, Türkiye'yi şikayet etmeye hazırlanıyor
İran, Türkiye'yi Birleşmiş Milletler'e şikayet etmeye hazırlanıyor.
Katar, 'Türk Üssü'nü kapatmayacak
Katar'da bulunan Türk Üssü'nün kapatılmasının mümkün olmadığı söyledi.
DEAŞ, Suriye rejiminin helikopterini düşürdü!
Esed rejimine ait bir helikopter, terör örgütü DEAŞ tarafından düşürüldü. Helikopterin düşürüldüğünü
Mülteci kampına kanlı baskın: 20 kişi öldü
Lübnan ordusu, Arsel mülteci kampına kanlı bir baskın düzenledi.